كيف سيواجه النجمة حاجز الساحل بغياب لاعبيه البارزين؟.

يواجه النجمة الرابع (25 نقطة) مضيفه شباب الساحل الحادي عشر قبل الأخير(13 نقطة) على ملعب بحمدون البلدي عند الثالثة عصر الجمعة في المرحلة السادسة عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

ويفتقد جمال الحاج المدير الفني لبطل كأس لبنان الى ركيزتين أساسيتين في تشكيلته، المدافع الصربي بيتار بلانيتش والجناح الغاني نيكولاس كوفي بداعي الايقاف خصوصاً ان المباراة ستكون صعبة ضد فريق يقدم أداء جيداً لا يقترن بالنتائج المرجوة.

ويعول مدرب النجمة على خالد تكه جي وحسن المحمد وأكرم المغربي في خط الهجوم مدعومين بصانع الالعاب السوري عبد الرزاق الحسين ونادر مطر والمدافع قاسم الزين والمخضرم بلال شيخ النجارين.

في المقابل يغيب عن الساحل لاعب الوسط الغاني عيسى ياكوبو ما يشكل ضربة لتشكيلة المدرب مالك حسون الذي يعول على تشكيلة جيدة من الشبان مع بعض المخضرمين.

ويلعب عند الثانية والربع عصراً، الصفاء حامل اللقب والثالث (26 نقطة) بضيافة الاجتماعي متذيل الترتيب (7 نقاط) على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طرابلس.

ويتطلع الصفاء الى استعادة نغمة الفوز وانتظار هدية من الراسينغ الذي يواجه العهد المتصدر للاقتراب منه.

ويخوض بطل لبنان اللقاء بقيادة المدرب اميل رستم الذي يدرك انه لا مجال للتهاون لأن الفريق الخصم جريح ويحاول التشبث بالأمل.

ويلعب الصفاء من دون لاعب الوسط عمر الكردي فيما يعول رستم على الثنائي السنغالي تالا نداي ودومينيك ميندي المبتعدين عن التهديف على ان يواكبهما محمد زين طحان وأحمد جلول والعائد حسن هزيمة وعلي السعدي.

وزادت ظروف الاجماعي سوءا بعد ايقاف لاعبه وائل البياض سنة بسبب اعتدائه على حكم مباراة الفريق الماضية ضد السلام. وبات مكان الفريق في الدرجة الاولى مهددا ويحتاج الى شبه معجزة للبقاء.