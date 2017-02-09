لماذا أيد وزير الداخلية تأجيل المباراة؟!..

وصف وزير الداخلية الإسباني خوان إيغناسيو زويدو قرار تأجيل مباراة سيلتا فيغو وريال مدريد التي كانت مقررة الأحد الماضي، بسبب تضرر ملعب بالايدوس المضيف نتيجةالطقس، بـالجيد، مبرزاً ضرورة عدم نسيان أن الأمن في ملاعب كرة القدم “يجب أن يكون فوق كل شيء“.

وقال زويدو في مقابلة لبرنامج البارتيدازو في إذاعة لا كوبي إن “الظروف المناخية كانت سيئة للغاية، أنا أعتقد أنه لم يكن من الضروري اللجوء إلى تقارير خبراء الأرصاد الجويةوكان من الكافي مشاهدة الأخبار لمعرفة كيف كانت أحوال الطقس في الشمال وخاصة في جاليثيا” حيث يقع الملعب.

ويرى زويدو أن القرار كان صائباً رغم أن التأجيل يؤثر على المنافسة لأن “الليغا مضغوطة من حيث المواعيد” ولأن الفريقين المتضررين يخوضان منافسات أوروبية.

وشدد: “ولكن لا يجب أن ننسى أبداً أن الأمن يجب أن يكون فوق كل شيء، سوف نبحث عن الموعد المناسب لإقامة المباراة“.

وبسؤاله عن رأيه بشأن غضب جماهير نادي رايو فايكانو بسبب قرار النادي بضم المهاجم الأوكراني، رومان زوزوليا، للعب على سبيل الإعارة قادماً من ريال بيتيس بسبب إيمانهبأفكار النازيين الجدد، أعرب زويدو عن رفضه لموقف المشجعين، معرباً عن أسفه لاحتمالية عدم إتمام الصفقة لأن “بعض المتعصبين يرغبون في فرض رأيهم على الجهاز الفنيللنادي“.