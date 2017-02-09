مفاجأة صادمة.. رونالدو يتحول الى مصاص دماء!!.

اصطادت كاميرات صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وهو متنكر بزي غريب، عند اصطحابه نجله جونيور، من المدرسة.

ولم يُدرك الجمهور، أن أفضل لاعب في العالم، كان متواجدًا في المنطقة المتواجد بها؛ بسبب الزي الغريب، الذي كان يرتديه متنكرًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كريستيانو رونالدو، ارتدى زيًا على شكل أزياء مصاصي الدماء “دراكولا” بالقصص الخيالية؛ لأنه سيشارك مع نجله، في حفل تنكري.

وأحاط بكريستيانو رونالدو، بعض أصدقائه، وحراسه الشخصيين، حيث كان يرتدي قناعًا باللون الأبيض مع ظهور الأسنان، وشعر مستعار باللون الأسود.

وشوهد كريستيانو رونالدو، وهو يرتدي هذا القناع، أثناء توجهه من المدرسة، إلى موقف السيارات.