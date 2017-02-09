من سيواجه بايرن ميونيخ بكأس ألمانيا؟..

يستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب شالكه في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس المانيا لكرة القدم، في حين يستقبل سبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة وقاهر الكبار بوروسيادورتموند بموجب سحب القرعة.

ويقام الدور ربع النهائي يومي 28 شباط والاول من اذار، في حين تقام المباراة النهائية على الملعب الاولمبي في برلين في 27 ايار.

وكان الفريق البافاري بلغ الدور ربع النهائي للمرة العاشرة في تاريخه وهو سيعاود اللقاء بشالكه بعد تعادلهما السبت الماضي على ملعب اليانز ارينا في الدوري المحلي 1-1.

اما سبورفروندي لوته فحقق المفاجأة باخراجه باير ليفركوزن وفيردر بريمن، وسيلتقي دورتموند وصيف النسخة الماضية.

برنامج ربع النهائي:

اينتراخت فرانكفورت– ارمينيا بيليفيلد

سبورتفروندي لوته – بوروسيا دورتموند

بايرن ميونيخ – شالكه

هامبورغ – بوروسيا مونشنغلادباخ