هل يخطف أثرياء قطر النجم الارجنتيني ميسي؟!..

كشفت صحيفة “اس” الاسبانية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يسعي لعقد صفقة من العيار الثقيل بسوق الإنتقالات الصيفية المقبلة حزيران/ يونيو القادم.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فهي نقلت نعن مصادر فرنسية بان أثرياء باريس (مملوك للقطريين)، على إستعداد لتقديم عرض خيالي من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لفريق برشلونة الإسباني.

ووفقاً لبعض المصادر الفرنسية فأن الفريق الباريسي كان على إتصال مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح البلوغرانا، لكن تحولت الدفة ناحية البرغوث الأرجنتيني بعد التأخر فى تمديد تعاقده مع النادي الكتالوني.

واشارت “اس” أن الفريق الفرنسي يعلم أن الصفقة معقدة للغاية من أجل النجاح فى إتمامها، لكن لديه بصيص أمل يتمثل بتقديم النادي تقديم عرضا ماليا ضخما من أجل اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.