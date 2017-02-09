هل يذبح غوارديولا 11 لاعباً لأجل ميسي؟!..

يخطط الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، لعقد صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، مع التخلي عن عدد من عناصر الفريق الأساسية.

وكشفت صحيفة الصن البريطانية أن السيتي قد رصد 200 مليون جنيه إسترليني لصفقات الصيف القادم، حيث ينوي غوارديولا تعزيز صفوف الفريق بظهيرين وقلب دفاع، بالإضافة إلى لاعب وسط ومهاجم.

ومن المتوقع أن يتحرك المان سيتي نحو نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بصفقة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، لإقناع النادي الكتلوني بالتخلي عن أسطورته.

ورغم إنفاق غوارديولا 174 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، إلا أن الصفقات لم تؤت بثمارها هذا الموسم، مع تراجع نتائج الفريق في البريميرليغ.

وأشارت الصن إلى رغبة مدرب بايرن ميونيخ السابق في التخلي عن 11 لاعب دفعة واحدة، حيث تنتهي عقود معظمهم مع نهاية الموسم، ليعوضهم بلاعبين من الطراز العالمي.