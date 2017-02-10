ابوظبي تتحول الى قبلة للملايين.. ما السبب؟..

يترقب الملايين من مشجعي ناديي الأهلي والزمالك المصريين، عند السابعة مساء الجمعة (الخامسة بتوقيت غرينتش)، كلاسيكو العرب الذي يجمع الفريقين في العاصمة الإماراتية أبوظبيعلى لقب الكأس السوبر المصرية.

ويستضيف اللقاء استاد الشيخ محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيرا يتجاوز 30 ألف متفرج للفريقين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” عن رئيس اللجنة المنظمة للمباراة، عايض مبخوت.

وردا على سؤال الوكالة بشأن مدى جاهزية لاعبي الأهلي للبطولة، قال الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق إن جميع لاعبي الأهلي لديهم رغبة كبيرة في المشاركة بالمباراة، وأشارإلى أن اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية أبدوا رغبتهم الكبيرة في التواجد بالمباراة، ويبقى الأمر يخضع لوجهة نظر فنية من الجهاز الفني للفريق.

من جهته، أكد الكابتن محمد حلمي، المدير الفني لنادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة على جاهزية جميع لاعبي الفريق للمشاركة في مباراة السوبر،مشيرا إلى أن الصفقات الجديدة للفريق مثل اللاعب حسام باولو انسجمت بشكل كبير مع الفريق.

ويغيب عن الأهلي مهاجمه مروان محسن الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا، فيما يغيب عن الزمالك اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا بسبب ما عاناهخلال الفترة الماضية من ظروف مرضية حالت دون مشاركته في معسكرات الفريق.