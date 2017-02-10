جمهور النجمة يكسر الحظر ويواكب فوز فريقه على شباب الساحل..

فاز فريق النجمة على شباب الساحل بهدف نظيف سجل بالشوط الثّاني من المباراة التي أجريت الجمعة بملعب بحمدون البلدي، بانطلاق مباريات المرحلة 16 من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة هداف النجمة أكرم مغربي بالدقيقة 63 من عمر اللقاء بكرة رأسية قوية سددها بشباك الحارس علي حلال بعد تلقيه عرضية مميزة من نادر مطر، ليتساوى مغربي بصدارة الهدافين مع لاعب طرابلس ابو بكر المل.

وشارك مع النجمة المدافع بلال شيخ النجارين وحمل شارة القيادة معوضاً غياب بيتر بلانيتش الموقوف مع نيكولاس كوفي، في وقت غاب عن الساحل عيسى يعقوبو بداعي الاصابة.

وارتفع النجمة الى المركز الثاني برصيد 28 نقطة وبقي شباب الساحل يعاني في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

وكان مقرراً ان تقام المباراة بدون جمهور، لكن المشجعين النجماويين قصدوا ملعب بحمدون رغم علمهم بقرار المنع، وانتشروا على سور الملعب وخارجه بأعداد كبيرة لمتابعة المباراة، وفِي هذا الوقت اجريت مشاورات مع القوى الأمنية، التي ارتأت انه من الأفضل دخول الجمهور الى المدرجات، وتم ذلك بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.

وعلى ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طرابلس، خطف الاجتماعي تعادلاً مثيراً من ضيفه الصفاء حامل اللقب (3-3). افتتح الصفاء التسجيل عبر حسين عواضة (40)، وعزز تالا ناداي تقدم الصفاويين (43)، وقلّص كوفيه بواكيه النتيجة للاجتماعي (56) قبل ان يدرك اللاعب نفسه التعادل (62)، ثم سجل هدف التقدم (64)، محققاً الثلاثية “هاتريك”، ومن ركلة جزاء ترجمها المتخصص علي السعدي بعد خطأ عَلى زين طحان، عادل الصفاء النتيجة مجدداً (66). ورفع الاجتماعي رصيده الى 8 نقاط ليبقى في المركز الاخير بينما رفع رصيده الى 27 نقطة في المركز الثالث.

هذا وبعدما انهى مهمته العربية بنجاح وتأهله الى نهائيات بطولة الأندية العربية، يعود العهد الى المنافسات المحلية حيث ينتظره لقاء قوي ضد مضيفه الراسينغ بيروت الأحد في صيدا.

وارتفعت معنويات العهد المتصدر (30 نقطة) بعدما مزق شباك مضيفه فنجاء العماني برباعية نظيفة في مسقط، وبالتالي فإنه يأمل مواصلة انتصاراته المحلية بالاعتماد على عناصره المتألقة، أما الراسينغ السابع (21 نقطة) فإنه يطمح لمواصلة عرقلة الكبار والتقرب من منطقة النخبة.

ويأمل السلام زغرتا الثاني 27 نقطة مواصلة لعب دور الحصان الأسود واستغلال ظروف ضيفه الاخاء الأهلي عاليه العاشر (14 نقطة) عندما يلتقيان السبت على ملعب المرداشية.

وفي بحمدون يلعب السبت الأنصار الخامس (25 نقطة) بقيادة مدربه الثالث هذا الموسم سامي الشوم الذي حل بدلاً من المقال الصربي زوران بيسيتش عندما يستضيف التضامن صور الثامن (20 نقطة).

ويستضيف طرابلس التاسع (16 نقطة) النبي شيت السادس (22 نقطة) على ملعب السلام زغرتا في المرداشية.

تغطية: طارق معطي وطارق برجاوي، تصوير: طلال سلمان..