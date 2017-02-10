عاصفة “برتقالية” تطفيء “الذوق”..

حقق فريق هومنتمن فوزاً كبيراً على حساب فريق التضامن الذوق بنتيجة (112-92) على أرض ملعب الأخير في الذوق ضمن المرحلة الثانية من إياباً بطولة لبنان لكرة السلة.

الفريق البرتقالي بقي في صدارة البطولة مع 10 انتصارات وخسارة واحدة فيما تراجع أبناء الذوق إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 5 انتصارات مع 6 خسائر بإنتظار مباراة الحكمةوبيبلوس مساء الجمعة، ففي حال فوز الحكمة سيتراجع التضامن إلى المركز السابع إذ يتفوق الحكمة في المواجهات المباشرة بعد فوزه في الذهاب.

وتقدم التضامن (31-29) مع نهاية الربع الأول ولكن الضيف عاد وسيطر على اللقاء وأتى الشوط الأول متقارباً حيث إنتهى بنتيجة (52-48) للهومنتمن الذي سيطر بقيادة الثنائي دواينجاكسون وفادي الخطيب على الشوط الثاني الذي أتى من طرف واحد.

وكان فادي الخطيب نجم اللقاء وسجل 31 نقطة مع 10 متابعات و 8 تمريرات حاسمة، وأضاف جاكسون 37 نقطة مع 6 متابعات وكيفين غالاواي 15 نقطة مع 6 متابعات و 6تمريرات حاسمة.

من التضامن سجل موريس كامب 32 نقطة مع 13 متابعة، إرفين موريس 22 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة وجاد خليل 13 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة.