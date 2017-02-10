كيف علق لاعبو الهلال السعودي على ابتعادهم بالصدارة؟..

عبَّر لاعبو الهلال السعودي، عن سعادتهم الكبيرة بالفوز على الفيصلي، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ18 من دوري جميل، والابتعاد بصدارة جدول البطولة.

وتزامن فوز الهلال مع هزيمة الأهلي الصادمة أمام القادسية (1-4)، ليتسع الفارق بين المتصدر، ووصيفه إلى 4 نقاط، قبل 8 جولات على نهاية البطولة.

وكتب ياسر القحطاني، مهاجم الفريق المخضرم، على حسابه بموقع “تويتر“: “‏يا بعدهم يا الأزرق.. الحمدلله.. مبروك للزعماء“.

واكتفى المدافع عبدالله الحافظ، الذي غاب عن المباراة، بداعي الإصابة، بتغريدة قال فيها: “الحمد لله“.

وكتب سالم الدوسري، نجم وسط الفريق: “ألف ألف مبروك جمهور الزعيم“، فيما نشر محمد البريك الظهير الأيمن تغريدة قال فيها: “الحمد لله على توفيقه. مبروك والقادم أجمل“.

أما صاحب الهدف الأول، سلمان الفرج، فكتب: “الحمد لله. مبروك الفوز، واستمرار الصدارة“.

وشارك نواف العابد، نجم الفريق في “حفلة” التبريكات بقوله: “مبروك. صدارة وبس“.