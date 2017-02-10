مصيبة إضافية تنتظر نجم برشلونة.. ما هي؟..

فتحت لجنة المسابقات، التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ملف شكوى ضد لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بناءً على طلب من اللجنة الفنية للحكام.

وتأتي هذه الشكوى بعيدًا عن العقوبة التي وقعت على اللاعب بالإيقاف لمبارتين بعد الطرد الذي حصل عليه أمام أتلتيكو مدريد في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

واستندت لجنة الحكام في شكواها على تصريحات لويس سواريز التي تناقلتها صحيفتي “ماركا” و“آس“، وكذلك إذاعة “كادينا كوبي“.

وكان لويس سواريز، صرح بأنه غير مندهش من قرار طرده، لأن الحكام دائمًا ما يتحاملون على لاعبي برشلونة في الفترة الأخيرة.

وسيغيب المهاجم الأوروغوياني بسبب العقوبة الموقعة عليه عن المباراة النهائية أمام ديبورتيفو آلافيس المقرر لها يوم 27 ايار/ مايو المقبل، وكذلك أول مباراة لبرشلونة بالبطولة فيالموسم القادم.