مفاجأة صادمة لبرشلونة من نجمه السابق.. لهذه الأسباب رحلت الى ريال مدريد؟..

كشف اللاعب البرتغالي الأسبق، لويس فيغو، عن أسباب رحيله عن برشلونة والإنتقال لغريمه ريال مدريد عام 2000.

ويعد إنتقال فيغو من البرسا إلى الريال أحد أغرب الإنتقالات في تاريخ كرة القدم، حيث كان اللاعب البرتغالي الأهم في صفوف الفريق الكتلوني.

وتحدث فيغو خلال مقابلة مع الموقع الرسمي لليغا، وقال: “عندما تقدم أفضل ما لديك، وفي المقابل لا تشعر بالتقدير الموازي لعملك من النادي، فبالتالي تقرر الرحيل إذا وصلك عرضجيد”.

وتابع: “الأمر لم يكن يتعلق بالجانب الرياضي أو المادي، لكن كان هناك تشجيع من أناس آخرين، وفي النهاية تأخذ خطوة للأمام، ولا مجال وقتها للعودة للوراء”.