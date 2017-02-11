بالفيديو: بماذا سيفاجىء ريال مدريد خصمه اوساسونا؟..

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستشارك في مواجهة أوساسونا مساء السبت ضمن إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة مفاجأة لافتة تمثلت بعودة 5 لاعبين دفعة واحدة الى التشكيلة، هم: لوكا مودريتش، مارسيلو، خاميس رودريغيز، داني كارفاخال وكليبر بيبي، وذلك بعد تعافيهم بشكلكامل من الإصابة.

ويغيب عن مباراة اوساسونا النجم الألماني توني كروس بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كذلك ما زال غاريث بيل يواصل رحلة علاجه من الإصابة، في حين قرر زيدان استبعاد كلمن ماركو أسينسيو وفابيو كوينتراو وماريانو دياز لأسباب فنية.