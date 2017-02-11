بالفيديو: كيف رد ووريرز اعتباره امام غريزليز؟..

استرد غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل الموسم الماضي اعتباره من مضيفه ممفيس غريزليز بالفوز عليه 122-107، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ودخل غولدن ستايت الى المواجهة مع مضيفه وهو يبحث عن الثأر لان ممفيس فاز عليه في المواجهتين السابقتين اللتين جمعتا الفريقين هذا الموسم، ونجح فريق المدرب ستيف كير فيتحقيق مبتغاه بعد مباراة تاريخية للاعبه درايموند غرين.

ولم يكن غرين افضل لاعبي المباراة او فريقه من حيث عدد النقاط، الا انه دخل تاريخ الدوري كأول لاعب يحقق “تريبل دابل” دون ان يصل او يتجاوز العشر نقاط في المباراة.

وانهى غرين (26 عاما) اللقاء وفي رصيده 4 نقاط فقط، الا انه حقق 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة و10 سرقات “ستيل“، ليصبح بذلك ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري منذاعتماد الاحصائيات يحقق على الاقل 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة وسرقات.

وكان لاعب سان انتونيو سبيرز السابق الفين روبرتسون حقق 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة و10 سرقات “ستيل” في 18 شباط/فبراير 1986 ضد فينيكس صنز، وهو اضافحينها 20 نقطة ايضا.

كما حقق غرين في مباراة الجمعة 5 اعتراضات دفاعية “بلوك“، ليصبح بذلك اول لاعب يحقق هذا العدد من الاعتراضات الدفاعية مع 10 سرقات او اكثر في تاريخ الدوري منذ بدءالاحصائيات الرسمية خلال موسم 1973-19744.

كما اصبح اول لاعب في تاريخ ووريزر يحقق 10 سرقات في مباراة واحدة، والاول في الدوري منذ ان حقق ذلك براندون روي في كانون الثاني/يناير 2009.

ولم يكن غرين الذي لعب ايقافه في المباراة الخامسة لنهائي الموسم الماضي دورا في تتويج كليفلاند كافالييرز على حساب فريقه رغم ان الاخير كان متقدما 3-1، النجم الوحيد فيمباراة الجمعة بل تألق كلاي تومسون بتسجيله 36 نقطة واضاف كيفن دورانت 24 مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة وستيفن كوري 18 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة.

وعزز غولدن ستايت مكانته كصاحب افضل سجل في الدوري هذا الموسم بعدما حقق انتصاره الـ45 في 53 مباراة، فيما مني ممفيس بهزيمته الـ23 في 56 مباراة رغم جهود مايككونلي (20 نقطة مع 5 متابعات و9 تمريرات حاسمة) والاسباني مارك غاسول (17 نقطة مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وزاك راندولف (17 نقطة مع 13 متابعة).

وفي نيويورك، واصل ميامي هيت انتفاضته بتحقيقه فوزه الـ13 تواليا وجاء على حساب مضيفه الجريح بروكلين نتس 108-99، ملحقا بالاخير هزيمته الـ12 تواليا.

ويدين ميامي بفوزه الجديد في هذه السلسلة المتتالية التي بدأت في 17 كانون الثاني/يناير حين تغلب على هيوستن روكتس (كان سجله حينها 11 فوزا مقابل 30 هزيمة واصبح الان24 فوزا)، الى جيمس جونسون الذي قدم افضل مباراة له هذا الموسم (26 نقطة).

كما برز السلوفيني غوران دراغيتش (21 نقطة) وتايلور جونسون (18) في مباراة كان ميامي متخلفا في ربعها الثالث بفارق 11 نقطة قبل ان يستلم زمام المبادرة ويخرج في نهايةالمطاف فائزا من معقل صاحب اسوأ سجل في الدوري هذا الموسم (45 هزيمة مقابل 9 انتصارات) رغم جهود بروك لوبيز (30 نقطة).