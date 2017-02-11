بالفيديو: كيف سيرد ليبرون جيمس على تحدي راموس؟!..

المعروف عن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، تسجيل الأهداف القاتلة في الدقائق الأخيرة داخل المستطيل الأخضر، لكن ما لا يعرفه الكثيرون عن راموس، انه يجيد أيضالعب كرة السلة.

ونشر راموس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شريط فيديو أثناء تسجيله ثنائية سلوية، بعدما قفز عالية للوصول إلى شبكة السلة، وقام بتحدي أسطورة السلة الأمريكيةليبرون جيمس لتقليده.

ويبقى السؤال: هل يرد نجم السلة الأميركي على تحدي نجم كرة القدم الإسباني بعدما تعدى على “كاره”.. الإجابة قد تظهر في الساعات أو الأيام المقبلة؟..