بالفيديو:  ما هي المفاجأة التي يخبئها ميسي للمصريين؟!..

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، زيارته إلى مصر خلال الأسبوع الجاري للمشاركة في برنامج علاجي للحملة الطبية تحت شعار “عالمخال من فيروس c“.

وذكر بيان إعلامي من حملة السياحة العلاجية المصرية أنه جار الاتفاق على الموعد النهائي لوصول نجم برشلونة قبل نهاية الأسبوع الجاري وسيتم عقد مؤتمر صحفي عالميلميسي بجانب حملة ترويجية موسعة.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يعلن ميسي عن مفاجأة كبيرة للمصريين خلال زيارته إلى القاهرة.

ويشارك في الحملة العلاجية نجوم آخرين منهم البرازيلي داني آلفيس نجم يوفنتوس الإيطالي وأحمد حسام “ميدو” المدير الفني لوادي دجلة.

وسبق أن زار ميسي القاهرة مرة وحيدة مع فريق برشلونة أثناء مشاركته في احتفالية النادي الأهلي بمرور 100 عام على تأسيسه عام 2007.