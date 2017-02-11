رحيل الأسطورة الهولندي بيت كايزر..

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم السبت، وفاة أسطورة كرة القدم الهولندي بيت كايزر نجم أياكس والمنتخب الهولندي السابق عن عمر يناهز 73 عاما بعد معاناة مع مرضالسرطان.

وكان كايزر أحد نجوم الجيل الذهبي لفريق أياكس والذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم متتالية مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

وشكل كايزر مع الأسطورة الهولندي الآخر يوهان كرويف ، الذي وافته المنية في العام الماضي ، ثنائيا رائعا في تاريخ الكرة الهولندية.

ولعب كايزر في صفوف أياكس حتى 1974 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الهولندي ست مرات.

وخاض كايزر مع الفريق 490 مباراة سجل فيها 189 هدفا كما خاض 34 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي.

وخلال السنوات الماضية ، عمل كايزر مستشارا لمجلس إدارة نادي أياكس.