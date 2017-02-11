ما هو السر الذي كشفه سواريز عن علاقته بميسي وبلاعبي برشلونة؟..

علّق النجم الأوروغوياني لويس سواريز على العلاقة المميزة التي تربطه بأسطورة برشلونة ليونيل ميسي، حيث أكّد أنهما يقضيان جل أوقات فراغهما مع بعض، قبل أن يتطرق للأجواء المميزة السائدة داخل الفريق الكلتوني.

هدّاف الدوري الإسباني حتى الآن تطرّق لعلاقته المميزة بليونيل ميسي: “العلاقة بين الأرجنتينيين والأوروجويانيين دائمًا ما كانت جيدة جدًا، كما أننا متقاربان في العمر، وذلك جعل الأمور تسير بطريقة مميزة. اللاعبون لا يحبون الحديث عن كرة القدم كثيرًا خارج الملاعب“.

ثم تابع حديثه: “مع ميسي نحاول أن نقضي جل وقتنا مع الأطفال والقيام بأنشطة متعددة. نجتمع بزوجاتنا لقضاء بعض الوقت الجيدة، والحقيقة أن ميسي شخص متواضع جدًا ولا يتصرف بشكل مغاير عن البقية، كما أنه صريح جدًا معي”.

قبل أن يختتم تصريحاته: “أكثر شيء صدمني بشكل إيجابي عند الوصول لبرشلونة كان التواضع الذي يسود بين اللاعبين. لا أحد يعتقد أنه أفضل من البقية. هناك لاعبون حققوا كل شيء في مسيرتهم مثل ميسي، إنييستا ونيمار، لكنهم يواصلون العمل كأن شيء لم يحدث. أنا فخور بالانتماء لمجموعة كتلك“.