نصيحة لاصحاب القلوب الضعيفة.. لا تشاهدوا هذا الفيديو والأصابة المرعبة التي تعرض لها لاعب برشلونة!!..

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تعرض ظهير أيمن الفريق، اليكس فيدال، لكسر في كاحله خلال لقاء ديبورتيفو ألافيس، ضمن مباريات الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإسبانيوانتهت بفوز الفريق الكاتالوني بسداسية نظيفة.

وقال إنريكي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لبرشلونة، إنه نادم على تعرض فيدال للإصابة في اللقاء التي ستكون خلع أو كسر في الكاحل.

وتعرض فيدال لعرقلة بالدقيقة 85، وفور سقوطه تغير شكل قدمه بطريقة مخيفة ومرعبة بعد تعرضه للإصابة من منطقة الكاحل، الأمر الذي يجعل إصابته في غاية الخطورة حيث أكدت اخر التقارير بانموسمه انتهى.

وأولى ردود الفعل التي تكشف مدى بشاعة الإصابة، اشار الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة “كنا نأمل لو لم يتعرض فيدال لهذه الإصابة“.

وأضاف “كنت إلى جوار فيدال، بدت الإصابة مخيفة جدًا، ولم أتحمل النظر إليها.. نأمل ألاَّ تكون خطيرة وأن يعود في أقرب وقت ممكن“.

https://youtu.be/TFhqVBN16rA