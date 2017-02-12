أصداء رياضية.. حشور..

أصداء رياضية..

{ تناقل مسؤولون باتحادات، نصاً كلامياً لأحد مستشاري وزير مختص، وتخوفوا ان تكون مقدمة لما هو مرتقب بالحقبة الراهنة..

{ استغرب إعلاميون، حملة التخوين التي مورست ضدهم، كما وضعهم في خانة الأعداء، وباتوا يترقبون ماهية الخطوة التالية..

{ يؤكد معنيون بملف شائك، ان هناك مفاجأتين احداهما محلية والثانية خارجية، ويتكتمون عليهما راهناً، كي لا يضيع وهجهما..

حشور..

نوه «حشور»، بحكمة المسؤولين الامنيين، بعدم تحميل كرة القدم اللبنانية مجتمعة أوزار تصرفات محدودة المسؤولية، كما ويتمنى زوال الأسباب التي أدت للإجراءات الاخيرة، وبقليل من الوعي..