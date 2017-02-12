الرياضي يصعق اللويزة وهوبس يفش خلقه بالحكمة..

سحق فريق النادي الرياضي (بطل لبنان)، ضيفه اللويزة بنتيجة (118-69) على أرض ملعب الرئيس صائب سلام في المنارة السبت ضمن المرحلة الثالثة من إياب بطولة لبنان لكرة السلة.

الرياضي أصبح رصيده 9 انتصارات مع 3 خسائر وتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً بإنتظار نتيجة لقاء بيبلوس، واللويزة أصبح رصيده 6 انتصارت مع 6 خسائر وهو في المركز الرابع مؤقتاً بإنتظار نتائج مباريات التضامن والمتحد.

وغاب عن اللقاء الأميركي جيرون جونسون من جانب اللويزة بسبب الإيقاف.

وكان أفضل هداف في الرياضي الادي امينو وسجل 23 نقطة مع 6 متابعات، أضاف علي حيدر 19 نقطة مع 7 متابعات ووائل عرقجي 17 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة وشارك من الرياضي 11 لاعباً وسجل جميعهم في اللقاء.

ومن جانب اللويزة سجل كلاً من وينديل لويس وترافيس ماكي 18 نقطة وأضاف ايلي اسطفان 17 نقطة.

وحقق فريق هوبس فوزه الثاني في البطولة بعد تخطيه الحكمة في مباراة مجنونة مساء الأحد على ملعب مجمع ميشال المر، بنتيجة (93-88) وفرّط بالتالي بفوزٍ مهم بصراعه على الابتعاد عن المركزين التاسع والعاشر وبالتالي التأهل الى “الفاينل 8″، وهذه الخسارة الثامنة للحكمة من اصل 12 مباراة.

وبدا الحكمة، مرهقاً للغاية بعد مباراته الاخيرة يوم الجمعة الماضي امام بيبلوس، ما انعكس سلباً على آداء الفريق خصوصاً في اول ثلاثة ارباع حيث تمكن اصحاب الأرض من رفع الفارق الى أكثر من 20 نقطة.

لكن وصيف بطل لبنان استعاد عافيته في الربع الأخير وقدّم أفضل ما يمكن مانعاً بدفاعه الصلب مضيفه من تسجيل أي نقطة لأكثر من 6 دقائق، فعاد الحكمة من بعيد قبل وعدّل النتيجة (78-78) في الثواني الأخيرة بسلة ثلاثية للأميركي مايك إيفيبرا.

وفي الوقت الإضافي، استعاد هوبس سيطرته المطلقة على اللقاء، ورفع الفارق من جديد لمصلحته بسرعة لينهي بالتالي اللقاء بفوز ثمين.

ط – م..