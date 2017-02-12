بلغة الارقام، وسجلات التاريخ، لا يُقيم احد من الدائرين بالفلك الكروي اهتمامًا للفرص ونسبة الاستحواذ والبطاقات الملونة خصوصا عندما يتعلق الأمر بمباراة نهائية.. ولقب !

وفقا لهذا المبدأ، يتقدم عامل الحظ والتوفيق على ما يُسمى بـ»عامل» الأفضلية خصوصا عندما يضطر طرفا النزاع الى اللجوء لضربات الترجيح لولوج الحسم المنتظر، وهو ما حصل في لقاء السوبر المصري بين الاهلي والزمالك مساء الجمعة الماضي في أبو ظبي.

حسم الزمالك لقبه الثالث في السوبر منذ انطلاق المسابقة عام 2001، ونثر ورود الفرح على جماهيره التوّاقة في «المحروسة» وخارجها لـ»كسر» هيبة و»بلطجية» الغريم الاهلي في حصد الالقاب محليا وقاريا.. تألق حارسه محمود جنش مرجحا كفة فريقه في ركلات الحظ. حظٌ نادرا ما ينتصر للفريق الأبيض (…) !

فنيا، كان واضحا ان محمد حلمي (مدرب الزمالك) خاض اللقاء متحفظًا إذ لم يشأ المغامرة طوال الدقائق التسعين مكتفيًا بأداء غلفه بانضباط تكتيكي حذر تُرجم بعدم تعرض حارس الاهلي شريف اكرامي لأي تهديد حقيقي على مرماه (لم يحصل على ركنية) ، بينما ظهر جليا ان حسام البدري (مدرب الاهلي) كان أكثر جرأة في المبادرة الى تحقيق الفوز وإن عاب لاعبيه اللمسة الاخيرة امام مرمى جنش..

لم تفِ المباراة بوعودها المشوقة اطلاقا وهذا ما كان متوقعًا رغم الإعداد التنظيمي الممتاز الذي وفّر مشهدية رائعة في مدرجات ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي التي زُينت باللونين الاحمر والابيض..

أكثر من عامل ساهم في إفراغ المباراة من مقومات النجاح الفني المنتظر، ويأتي في المقدمة المبررات غض النظر عن كل المناشدات التي طالبت بتأجيل المباراة الى موعد لاحق بسبب الارهاق الذي حّل بلاعبي الفريقين الدوليين بعد المشاركة «المُتعِبة» في كأس امم افريقيا الاخيرة في الغابون.. وهو ما ترك أثرا واضحا على مردود العناصر التي كُتب لها المشاركة في المباراة.. اضافة الى عامل مهم ايضا تمثل بتوقف الدوري الممتاز لفترة طويلة بسبب كأس الامم وبالتالي غياب اللاعبين عن حساسية المباريات..

بالمقابل، سلسلة من العوامل التي انتصرت لاقامة المباراة في موعدها، لا سيما وان اتحاد الكرة المصري كان قد باع حقوق بث المباراة، وحصل على المقابل المالي، وبذلك أي تأجيل كان سيُعّرض الاتحاد لعقوبات مادية هو بغنى عنها فضلا عن الروزنامة المضغوطة، والكلام عن أن اي تأجيل للمباراة يعني عدم إقامتها هذا الموسم نظرًا لضيق الوقت، حيث كان مقررًا إقامتها سابقًا.

وبناء على ما تقدم، يمكن التأكيد ان نجاح المنتخب المصري في الغابون بالوصول الى المباراة النهائية لكاس افريقيا فوّت على قطبي الكرة المصرية تهيئة ظروف مناسبة لتقديم ما يروي ظمأ الجماهير المتعطشة للكرة الجميلة.. فكانت مباراة اشبه بـ «حِملٍ» أثقل كاهل الفريقين.. باستثناء جنش الذي اقتنص الفرصة وخطف نجومية كان بأشد الحاجة لتأكيدها..

حسن الختام:

عن رفيق الحريري في الذكرى الـ 12: الرياضة اللبنانية تفتقد كل يوم من اتكأت على كتفيه.