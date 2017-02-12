ريال يحتفظ بصدارته ويوفنتوس يحلق وتشيلسي يتعثر..

احتفظ ريال مدريد بالصدارة بفوزه الصعب على ارض اوساسونا 3-1 فيما حقق مطارده برشلونة حامل اللقب فوزاً ساحقاً على ارض الافيس 6-0، السبت بالمرحلة 22 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ورفع ريال الساعي لا ستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2012، رصيده الى 49 نقطة مقابل 48 لبرشلونة الذي لعب مباراتين اكثر.

وافتتح كريستيانو رونالدو، أهداف ريال (24)، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض (33)، عن طريق سيرخيو ليون، وأعاد إيسكو، التقدم للريال (63)، واختتم أهدافه البديل فاسكيز (90+3). وبالمباراك الثانية، افتتح سواريز بدوره مهرجان أهداف برشلونة (37)، ثم نيمار (40)، وميسي (60)، وفي الدقيقة 63 أحرز أليكسيس بمرماه ليمنح برشلونة الهدف الرابع، ثم سجل راكيتيتش (65)، واختتم سواريز بهدفه الثاني والسادس لفريقه (67).

واستعاد إشبيلية لغة الفوز، على حساب مضيفه لاس بالماس بهدف نظيف سجله خواكين كوريا (80) الأحد، وعزز موقعه بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة، كما حقق اتلتيكو مدريد فوزاً متأخراً على لويس فيغو 3-2.

وفي انكلترا، أرغم بيرنلي ضيفه المتصدر تشيلسي على الاكتفاء بنقطة واحدة بتعادله معه 1-1 الأحد بالجولة 25. وتقدم تشيلسي عبر بيدرو رودريغيز (7)، قبل أن يعدل روبي برادي الكفة لبيرنلي (24)، وارتفع رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 60 نقطة، بفارق 10 نقاط عن توتنهام الذي خسر السبت أمام ليفربول بهدفين للدولي السنغالي ساديو ماني دون رد، علما بأن أرسنال يحمل الرصيد ذاته من النقاط (50) لكن يتأخر عن جاره اللندني الأبيض بفارق الأهداف بتخطيه ضيفه هال سيتي 2-0، وارتفع رصيد ليفربول إلى 49 نقطة وتقدم للمركز الرابع بانتظار مباراة مانشستر سيتي الذي يحمل نفس الرصيد أمام بورنموث مساء الإثنين.

وواصل ليستر سيتي، حامل اللقب نتائجه الكارثية هذا الموسم، بعدما سقط مجددا في فخ الخسارة خارج الديار أمام مضيفه سوانزي سيتي بهدفين دون مقابل.

وفاز مانشستر يونايتد على واتفورد الإسباني بهدفين لخوان ماتا (32)، والفرنسي أنتوني مارسيال (60) ليرفع رصيده الى 48 نقطة.

وفِي إيطاليا، عزز يوفنتوس صدارته بفوزه على كالياري بثنائية نظيفة وتقدم بقمة الترتيب بفارق 7 نقاط عن اقرب ملاحقيه، وسجل هدفيه الارجنتيني غونزالو هيغواين (37 و47)، وطرد نيكولو بارولا من الخاسر (67).

واستعاد روما المركز الثاني بفوزه على مضيفه المتواضع كروتوني 2-0، سجلهما البلجيكي راديا ناينغولان (40) والبوسني ادين دزيكو (77) والأخير رفع رصيده آلى 18 هدفاً علماً انه اضاع ركلة جزاء، ورفع روما رصيده الى 53 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين على نابولي الذي فاز الجمعة على جنوى 2-صفر، وفاز انتر ميلان على ضيفه امبولي بنفس النتيجة وصعد الى المركز الرابع برصيد 45 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على لاتسيو الذي يختتم المرحلة الاثنين بلقاء قمة مع ضيفه ميلان.

وفِي ألمانيا، حقق بايرن ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الاربعة الاخيرة فوزا بشق النفس وفي الوقت بدل الضائع على مضيفه اينغولشتات (2-0) السبت في المرحلة 20، ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 49 نقطة متبعدا بفارق 7 نقاط عن مطارده لايبزيغ الذي سقط على ملعبه ريد بول ارينا امام ضيفه هامبورغ صفر-3، كما سقط بوروسيا على ارض درامشتات صاحب المركز الاخير 1-2.