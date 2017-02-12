شباب النجمة يهزمون العهد ويتوجون ببطولة لبنان..

توج فريق النجمة بلقب بطولة لبنان للشباب لكرة القدم بفوزه على العهد (4-1)، بملعب بحمدون، بقيادة المدربين بلال فليفل ومحمد سكاكيني. وسجل الأهداف: وسيم عياش علي الحاج، مهدي الزين ومحمد موسى.

وضمن النجمة لقبه بالجولة الثانية من التصفيات النهائية للمربع الذهبي بعد فوزه على العهد وسقوط التضامن صور امام طرابلس 2-0 بملعب العهد، ليرفع النجمة رصيده إلى 6 نقاط بالصدارة أماموصيفيه العهد وطرابلس بـ 3 نقاط والتضامن بدون نقاط.

ويتفوق النجمة على طرابلس والعهد في المواجهات المباشرة مما جعل النجمة يضمن اللقب دون النظر إلى الأسبوع الأخير الذي يلتقي فيه العهد مع طرابلس والتضامن صور مع النجمة.