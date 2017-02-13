الذوادي يتحدث عن التأثير الايجابي لكرة القدم في جامعة كمبريدج..

أكد حسن عبد الله الذوادي الذوادي، الامين العام للجنة العليا للمشاريع والارث على القوة الموحدة التي تتميز بها الرياضة وكرة القدم بشكل خاص في العالم منوها بأهمية جمع ثقافات متنوعة في أول بطولة لكأس العالم في الشرق الاوسط قطر 2022 وعن قدرة هذه اللعبة على تخطي حواجز الدين واللون والجنسية والثقافة.

وأعرب الذوادي في محاضرة ألقاها في جامعة كمبيردج البريطانية ضمن سلسة المحاضرات التي ينظمها مركز حوار الأديان مع معهد وولف عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث السنوي الهام في المكان المتجذر في التاريخ والثقافة.

وأضاف الذوادي” انه شرف كبير ان يتم اختياري من قبل معهد وولف ومركز الدوحة الدولي لحوار الاديان لاعطاء المحاضرة السنوية في هذا المكان، المتجذر في التاريخ والثقافة”.

وخلال المحاضرة استعرض الزوادي ما يحمله كأس العالم لقطر والشرق الاوسط. موضحا أنه سيكون منصة لتعزيز التفاهم الثقافي في زمن أصبحت اصوات التطرف تنادي بالانشقاق بدلاً من لم الشمل, وقال ” إنها فرصة امام الناس كي يزوروا هذه المنطقة ويلتقوا بشعوبها ويبددوا الصور النمطية التي هيمنت لعقود وقرون متتالية.”

وتابع الذوادي قائلا : “يجب علينا الاّ نقلل من أهمية العلاقات بين الشعوب وليس هناك من وسيلة أكثر فعالية من كرة القدم وكأس العالم لتعزيز تلك العلاقات بين الشعوب “.

كما شدد على أهمية كأس العالم 2022 والفرصة الفريدة التي سيقدمها للمنطقة بكاملها، مشيرا الى أن الشرق الأوسط يستحق فرصة لابراز حسن الضيافة الفريدة التي يتميز بها امام العالم أجمع. كما يستحق ان يتصدر عناوين الاخبار العالمية بعيداً عن الحروب والصراعات”.

وأضاف: ” نحن على قناعة بأننا مسؤولون عن ضمان الاستفادة من الارث الذي سيتركه كأس العام للمنطقة على المدى البعيد. ونحن نعمل كي يحصد شباب المنطقة المنافع والإرث الذي سيخلفه هذا الحدث الأهم في العالم .

كما أشار الذوادي الى الجهود التي تبذلها اللجنة العليا لجعل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 حافزاً نحو تحقيق امكانات المنطقة وبناء القدرات البشرية من خلال مشاريع ومبادرات متعددة مثل معهد جسور ومركز التميّز في الرياضة والتحدي 22 الذي يسعى الى الهام شباب المنطقة من مبدعين لابتكار حلول خلاقة قادرة على تطوير كأس العالم 2022.

كذلك، تحدث الامين العام عن مرتضى، الطفل الافغاني الذي تحقق حلمه بلقاء ليونيل ميسي في قطر في شهر ديسمبر 2016.

وقال: “ان هذه الصورة القوية وما جلبته كرة القدم من فرح لذلك الطفل – في ذهني، ترمز الى القدرة الهائلة التي تتميز بها كرة القدم في الوصول الى الناس. لقد استضفنا في ديسمبر مباراة ودية جمعت نادي برشلونا بفريق الاهلي السعودي وتمكنا من احضار ذلك الطفل الى الدوحة وقد التقى ببطله وسار معه في الملعب قبل بدء المباراة”.

تماماً كما حلم مرتزا بلقاء بطله، تعهد الذوادي بموصلة الحلم والطموح للاعلى: “قد يقول عنا الناس باننا حالمون، وان كنا كذلك، فنحن فخورون بهذا التصنيف. من خلال كأس العالم 2022 سنسعى الى توفير منصة لشعبنا والمنطقة لاظهار الابداع والفكاهة والشغف، والانسانية في مجتمعاتنا قبل كل شيء. لاحترام وقبول والاحتفاء باختلافاتنا”.