غوارديولا يريد مقاتلاً بديلاً لأغويرو.. من هو؟..

لم يستبعد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن “السيتزن” في نهاية الموسم الحالي، بعدما فقد مؤخرا مركزه الأساسي في الفريق.

ولم يلعب أغويرو أساسيا في المبارتين الأخيرتين لمان سيتي، بعدما فضل غوارديولا عليه المهاجم البرازيلي الشاب القادم حديثا غابريال جيزوس، الذي أحرز 3 أهداف في أربع مباريات خاضها بديلا وأساسيا.

وتحدث غوارديولا مع أغويرو في الأونة الأخيرة، وأكد له أن سيتي يريد استمراره في صفوفه، إلا أن المدرب يشعر بأن المهاجم الأرجنتيني قد يترك الفريق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غوارديولا: “أود بقاء أغويرو في صفوف الفريق، لكنني صراحة لا أدري ماذا سيحصل. حتى خلال مسيرتي (كلاعب ومدرب) لم أكن اعرف ماذا سيحصل لي في نهاية الموسم“.

ويأخذ غوارديولا على أغويرو عدم قتاله في الملعب والاكتفاء بتسجيل الأهداف، موضحا “في غيابه في المباراة ضد كريستال بالاس في مسابقة الكأس، رأيت 3 لاعبين شبان يقاتلون بشراسة على كل كرة في خط المقدمة وقد أعجبني هذا الأمر، لذا منحتهم الفرصة في المباريات الثلاث الأخيرةونصحيتي لهم بأن يستمروا على هذا المنوال“.