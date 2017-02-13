من هو اللاعب الذي هدد “بربط” ميسي؟!..

اعتبر البرازيلي لوكاس مورا جناح باريس سان جرمان، أن إيقاف ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بالطرق القانونية “مستحيل“.

وتنتظر بطل فرنسا مهمة شاقة، عندما يستضيف برشلونة الإسباني، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد عودة عجلة البطولة للدوران من جديد.

وقال لوكاس مازحا قبل اللقاء إن “الطريقة الوحيدة لإيقاف ميسي هي ربطه“.

وتأمل جماهير الفريق الفرنسي أن يحقق سان جرمان إنجازا أوروبيا، بعد الطفرة المالية التي أنعشت النادي على خلفية الاستحواذ القطري عليه في يونيو 2011.

وأوضح لوكاس في تصريحات لـ“أسوشيتد برس“: “هذا ما ينقصنا. نريد الفوز بشيء ما في أوروبا“.

وعلق اللاعب الدولي على مواجهة برشلونة قائلا: “لا يوجد فريق لا يُهزم، لكن بالتأكيد بالنسبة لي برشلونة الفريق الأفضل. إنهم الأفضل في العالم وعليك احترامهم“.

ولدى سؤاله عن طريقة إيقاف ميسي قال مبتسما: “بشكل قانوني؟ بالنسبة لي من المستحيل إيقافه. يجب عليك ربطه“.

وأوقعت القرعة باريس سان جرمان في مواجهة أوروبية مكررة أمام برشلونة، بعد أن حل الفريق ثانيا في مجموعته خلف أرسنال الإنجليزي.