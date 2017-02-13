هل للكلام السلبي عن كأس اسيا اسباباً شخصية؟..

اكد نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة رامي فواز أنّ بطولة غرب آسيا هي المدخل الرئيسي للولوج الى البطولة الآسيوية الكُبرى من بابها العريض. وقال: “لنتذكّر جميعاً أنّكرة السلة اللبنانية في الماضي لم تكن لتتقدم وتتطور ويصبح لديها هذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة لولا الانتصارات الكبيرة والانجازات المشرّفة التي حققتها انديتنا وعلى رأسهاالحكمة والرياضي وكذلك منتخب لبنان في محيطنا العربي وفي القارة الآسيوية عموماً“.

أضاف فواز في حديث إذاعي: “من هذا المنطلق كان وضع منتخبنا من اولويات الإتحاد اللبناني لكرة السلة الحالي، والحمدلله استطعنا في فترة قصيرة جداً، ومن خلال متابعةورعاية لجنة المنتخبات في الإتحاد رئيساً وأعضاء ان نمنح ثقتنا للمدرب القدير جو مجاعص واللاعبين فرداً فرداً وفي مقدّمهم اللاعب فادي الخطيب الذي كان نجماً مطلقاً فيبطولة غرب آسيا، وقام المنتخب بواجباته كاملة في عمّان وأدى رسالته على أكمل وجه ومثل بلده خير تمثيل“. وتابع: “كان لافتاً انّ جماهير كرة السلة اللبنانية كلها وقفت بمختلفأنديتها ومناطقها وطوائفها خلف أبطالنا في هذه البطولة، وشجعت المنتخب بحرارة وحماس وكأنها تشجّع فرقها ولاعبيها تماماً، لأنّ هذه الجماهير الوفية أدركت كما نحن ادركنا انمنتخب لبنان هو واجهة اللعبة ومستقبلها وانّ مصلحته ووضعه فوق كل اعتبار“.

وعن بطولة آسيا التي سيستضيفها لبنان الصيف المقبل ردّ فواز: “البلد الذي هو من بين الأصغر في آسيا سيستضيف البطولة القارية الأكبر في آب المقبل الا وهي كأس آسيا، والتيسيشارك فيها اقوى المنتخبات وعلى رأسها استراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى، وهما منتخبان عريقان لهما بصماتهما في بطولات العالم والدورات الاولمبية وحققا فيها نتائج طيبة،كما يضمّان في صفوفهما لاعبين يدافعون عن فرق في الدوري الاميركي للمحترفين، وهذان المنتخبان أكدا لنا مؤخراً انهما متشوقان جداً للمجيء الى لبنان بكامل نجومهماوخوض غمار منافسات البطولة الآسيوية“.

وتابع فواز: “مخطئ من يظنّ ان كأس آسيا للدول ليست مهمة كونها لم تعد تؤهل مباشرة الى بطولة العالم لكرة السلة، فحامل لقب زعيم القارة الآسيوية هو انجاز بحدّ ذاته، كمايجب ان يعرف الجميع انّ المنتخبات التي تحتلّ المراكز الاربعة الأولى في هذه البطولة ستكون رئيسة مجموعات “Tete De Groupe” في التصفيات الآسيوية المؤهلة الىبطولة العالم المقبلة، وهذا أمر إيجابي ومريح لها في الحسابات الخاصة بالتصفيات“.

ورداً على سؤال آخر أجاب فواز: “نحن مجموعة طموحة تحب ان تربح وتكره الخسارة، وعندما نقول اننا سنشارك في أي بطولة فهذا يعني اننا نشارك بهدف الربح وحده، وكل ماأتمناه اليوم ان نكون ملتزمين وجديين في تحضيراتنا وشعاراتنا وعملنا للمرحلة المقبلة، انها كأس آسيا في لبنان، هي اهمّ واعرق مسابقة قارية على الإطلاق، ليس الاتحاد وحده منينظمها بل الوطن بأسره، وعلى كل واحد منا ان يضع كل امكاناته وطاقاته في سبيل انجاح هذه الاستضافة“.

وحول ما أشيع عن انّ أيّاً من الدول الآسيوية لم يتقدم بطلب لاستضافة هذه البطولة فكانت من نصيب لبنان تلقائياً، قال فواز: “إذا أردنا الردّ على كلّ ما قيل ويُقال – بعضه لأسبابشخصية والآخر لأسباب مجهولة – نمضي وقتنا بالكلام الذي لا يقدّم ولا يؤخر في شيء، اليوم هو وقت العمل فقط، هو وقت الزرع الكثير الذي ينتظرنا لكي يأتي الحصاد وفيراًبإذن الله. ونحن نقدّر بالمناسبة الجهد الكبير الذي بذله الاتحاد الاسيوي بشخص امينه العام الذي نشكره على الثقة التي وضعها في الاتحاد اللبناني، وهذه فرصة ذهبية يجب علىلبنان ان يقتنصها لإستضافة بطولة قوية كهذه بحلتها الجديدة، لأنه في النسخات المقبلة سيرتفع ثمن استضافتها أضعافاً وأضعاف“.

وواصل فواز: “تم تشكيل لجنة عليا لبطولة كأس آسيا 2017، وهذه اللجنة هي التي ستقيّم مواصفات الملعب الذي ستقام المباريات على ارضه وليس الاتحاد بأعضائه الـ 15،الاتحاد الآسيوي سلمنا ملفاً دسماً مؤلفاً من 190 صفحة مطلوبٌ منا تطبيقه بحذافيره وإلا فلن يمنحونا شرف تنظيم البطولة“. أضاف: “عندما اجتمعنا مع الاتحاد الآسيوي طلب مناتأمين ملعب حديث يتسع لـ 8 آلاف مقعد على الأقلّ، لذا أنا لا استطيع هنا ان إقول له انّ هناك ملعباً يتسع لـ 3 آلاف او 5 آلاف متفرج وأتمنى عليه ان يغضّ النظر في هذهالمسألة، هناك دفتر شروط واضح وصارم علينا الالتزام به إن كان في ما يتعلق بالملعب أو بغيره“.

وأردف فواز: “اناشد الرياضيين عندنا قبل الرسميين أن نكون يداً واحدة وقلباً واحداً في سبيل إنجاح هذا الحدث الذي هو ملك لبنان بأكمله وليس ملك الاتحاد وحده، واذا نجحنا فيهذا الاستحقاق فنياً وإدارياً وتنظيمياً سنأخذ كرة السلة اللبنانية مجدداً الى مكان مشرّف نحبّه ونحلم به منذ زمن طويل. هي بطولة بحجم وطن، لذا يجب علينا ان نخرج من تقوقعناوأنانيتنا وان نوسّع آفاق تفكيرنا وان نكون جديين في التعاطي مع هذا الحدث التاريخي المهم الذي ينتظرنا“.

ولفت فواز الى ان اللجنة العليا تقيّم مواصفات الملاعب لمعرفة أي منها مطابقٌ لشروط الإتحاد الآسيوي، مشيراً الى انه في الاجتماع الاخير الذي عُقد في الاتحاد اتخذ قرارٌ بتقديمملف بأكثر من ملعب للاتحاد الآسيوي ليفصل بنفسه في هذا الملف في مهلة لا تتخطى الثلاثة أسابيع.

وعن الملعب المزمع إقامته في البيال، أجاب فواز: “ملعب البيال في حال إنشائه لن يتسع لأكثر من 7 آلاف مقعد، لذا نحن نطرح “تركيب” ملعب في الـ “فوروم دو بيروت” يتسعلنحو 12 ألف مقعد، كما يمتاز بموقعه الجغرافي المميز والقريب من كل المناطق، فضلاً عن سهولة الدخول والخروج منه، واعتقد ان الإختيار سيكون بينه وبين ملعب مجمع نهادنوفل في زوق مكايل“.

وذكّر فواز بأنّ منتخب لبنان لكرة السلة لم يلعب على أرضه في استحقاقات رسمية كبيرة منذ بطولة ستانكوفيتش في العام 2010، متسائلاً: “كم هو الجمهور اللبناني متعطشلمشاهدة ومتابعة ابطاله من على مدرجات الملعب بعد غياب نحو 7 سنوات“؟

وختم فواز: “نحن لن نبخل بأيّة نقطة عرق أو أية تضحيات من أجل بناء منتخب قوي ومتماسك قادر على المنافسة الجدية والفوز بلقب البطولة الآسيوية المرتقبة، ونحن نقوم بكلالاتصالات الممكنة من اجل تدعيم صفوف المنتخب اللبناني بدءاً من التعاقد مع لاعب مجنس مميز يشكلّ إضافة كبيرة لنا وانتهاءً بقضية جوليان خزوع الذي كان متفهماً وايجابياًمعنا في هذا الموضوع، ورئيس الاتحاد يتابع العلاقة معه شخصياً“.