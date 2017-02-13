NBA: أنطوني يحبط محاولة ابعاده!..

وضع نيويورك نيكس اسبوعا صعبا وراءه تخللته هزائم وشائعات تتعلق بالانتقالات واتهامات بحق مسؤولين فيه، وتغلب على ضيفه سان انتونيو سبيرز 94-90 ضمن دوري كرةالسلة الاميركي للمحترفين.

وبرز من نيويورك نيكس كارميلو انطوني مسجلا 25 نقطة منها 21 في الشوط الثاني وثلاثية مهمة بالثواني الاخيرة، ومن الخاسر كاهوي لينارد حيث سجل 36 نقطة.

وقال انطوني الذي تخطى نجم الفريق السابق تشارلز باركلي ليصبح صاحب المركز الخامس والعشرين في ترتيب هدافي فريقه “خضنا مباراة كاملة وتميزنا بالقتال هجوما ودفاعاوهو امر نادر هذا الموسم“.

وردا على التقارير عن رغبة جاكسون، المدرب السابق للوس انجليس لايكرز وشيكاغو بولز، قال انطوني “انا هنا للعب كرة السلة، محاولا التمتع بلعبة كرة السلة (…) كل مايجري خارج الملعب لا يعنيني“.

وفي تورونتو، قلب ديترويت بيتسونز تخلفه بفارق 16 نقطة امام تورونتو رابتورز الى فوز بفارق نقطة واحدة 102-101.

وتألق في صفوف الفائز كنتافيوس كالدويل بول الذي سجل خمسا من نقاطه الـ 21 في الدقيقة الاخيرة.

ونجح كادلويل في منح فريقه الفوز برمية ثلاثية قبل نهاية المباراة بـ 13 ثانية.

وساهم اندرو ويغينز وكارل انطوني تاونز في فوز فريقهما مينيسوتا تمبروولفز على شيكاغو بولز 117-89، بتسجيل الاول 27 نقطة والثاني 22 نقطة.

ولعب بولز المباراة في غياب لاعبيه الاساسيين جيمي باتلر ودواين وايد بالاضافة الى عدم مشاركة نيكولا ميروتيتش وبول زيسبر.

وفاز ساكرامنتو كينغز على نيو اورليانز بيليكانز 105-99، على رغم تسجيل نجم الخاسر انطوني دايفس 32 نقطة.