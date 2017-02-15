اهانة المطرب انريكي بسبب برشلونة!

أبدى المطرب إنريكي، استياءه من ربط اسمه، بلويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، خاصة بعد الخسارة الفادحة التي تلقاها الأخير أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض برشلونة، لهزيمة مذلة برباعية دون رد، الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة باريس.

وقال المطرب إنريكي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لكل جمهور الكرة الذي يعتقد أنني إنريكي مدرب البارسا، يؤسفني إخباركم بأن هذا الحساب الخطأ”.

ويبدو أن إنريكي المطرب تعرض لحملة شرسة من الانتقادات بعدما ظن المهاجمون بأنه حساب مدرب برشلونة.

ويستقبل الفريق الكتالوني نظيره باريس سان جيرمان، في 8 مارس المقبل، على ملعب “كامب نو”، حيث يحتاج برشلونة للانتصار بخماسية نظيفة، من أجل حسم تأهله لدور الثمانية من البطولة.