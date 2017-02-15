لماذا داهمت الشرطة مقر إقامة مارادونا؟!

توجهت عناصر الشرطة الإسبانية المختصة الأربعاء إلى فندق “Eurostars Mirasierra Suite” بالعاصمة مدريد، عقب تلقيها بلاغ بوقوع “جدال قوي” بين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية السابق دييغو مارادونا وصديقته، وفقا لما أفادته مصادر بالشرطة.

وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة المختصة توجهت إلى الفندق في حوالي الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي وتبين أن مارادونا ورفيقته لا يعانيان من أي إصابات ورفض كلاهما تقديم شكوى بالواقعة وعليه انسحبت العناصر الأمنية.

ويتواجد مارادونا في مدريد لحضور مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء بين ريال مدريد ونابولي، علما بأنه لعب في صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة احترافه بأوروبا.

وتورط مارادونا ليل الاثنين في مواجهة بالفندق مع صحفي من إذاعة (لا كادينا كوب)، بحسب ما نشرته وسائل إعلام.