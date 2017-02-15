لماذا منعت الإمارات قصات الشعر الغريبة؟

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الاماراتي لكرة القدم توجيه تنبيه الى لاعبي كرة قدم في البلاد في مختلف المسابقات، بسبب قصات شعر رات انها تخالف “العادات والتقاليد”.

وقررت اللجنة اثر اجتماع، توجيه “لفت نظر” الى 33 لاعبا لمخالفتهم “العادات التقاليد وثقافة المجتمع بعدم الالتزام بقصات الشعر وفق التعميم الصادر من الاتحاد للاندية بهذا الخصوص”.

وتأتي الخطوة بعد توجيه اللجنة التنبيه نفسه في السابع من شباط/فبراير، الى 46 لاعبا، بينهم سبعة محترفين في الدرجة الاولى.

وكان الاتحاد الاماراتي قرر في تشرين الاول/اكتوبر، تفعيل البند 16 من لائحة المخالفات والعقوبات للجنة دوري المحترفين الخاصة بقصات الشعر الغريبة.

وينص البند على ان “اللاعب الذي يقوم بارتداء اساور او حلي في اليد او الاذن او الرقبة، او قصات الشعر وتلوينه، فانه يعاقب في المرة الاولى بلفت نظره وتغريمه 1000 درهم (نحو 270 دولار)”.

وفي حال تكرار المخالفة “يعاقب بالايقاف مباراة واحدة فقط وتغريمه 2000 درهم. وان تكررت المخالفة للمرة الثالثة يعاقب بالايقاف مباراتين وتغريمه 3000 درهم، ثم تزيد العقوبة تباعا”.

ويقوم الحكم الرابع خلال المباريات برفع الحالات الى لجنة الحكام ومنها الى الامانة العامة للاتحاد ثم الى لجنة الانضباط التي تتخذ “القرار المناسب”.