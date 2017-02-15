هل انتهت حقبة انتصارات برشلونة وانطفأ ميسي؟

سلطت الصحافة الإيطالية، الضوء على هزيمة برشلونة المدوية، برباعية نظيفة، على يد باريس سان جيرمان بملعب “حديقة الأمراء” بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقالت، إنها تمثل نهاية حقبة الانتصارات للفريق الكتالوني وكتبت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” أن “البرسا لم يعد موجودًا”.

وأضافت الصحيفة “درس باريس سان جيرمان”، تحفة تكتيكية للمدير الفني للفريق الباريسي، الإسباني أوناي إيمري.

وأبرزت الصحيفة، أداء الإيطالي ماركو فيراتي، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والأوروغوياني إدينسون كافاني، في حين أكدت على أن أداء الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان باهتًا.

وذكرت الصحيفة، أن حقبة انتصارات برشلونة “قاربت على نهايتها”.

كما تساءلت حول الأهداف الأربعة النظيفة التي هز بها النادي الباريسي شباك البرسا، قائلة “إنها تضع استمرارية حقبة انتصارات (برشلونة) موضع شك، ولاسيما مشروع المدرب لويس إنريكي”.

فيما كتبت “كورييري ديلو سبورت”، “يا له من درس لميسي والبرسا”، مشيرة إلى أن “أداء ميسي، والبرسا كان متواضعًا” و”أنها لم تر من قبل أداءه باهتًا، وغير مجد بهذا الشكل”.

أما صحيفة “كورييري ديلا سيرا” فكتبت: “باريس سان جيرمان رقص حول أشباح لاعبي البرسا”، في حين أكدت “لا ربوبليكا”: “برشلونة أصبح بدون هوية”.