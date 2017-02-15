NBA: فوز لكافاليبرز بقيادة جيمس وايرفينغ..

قاد ليبرون جيمس وكايري ايرفينغ فريقهما كليفلاند كافالييرز حامل اللقب الى فوز جديد وكان على حساب مينيسوتا تمبروولفز 116-108 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل كل من جيمس وايرفينغ 25 نقطة، مع 8 متابعات و14 تمريرة حاسمة للاول، و7 متابعات للثاني. واضاف زميلهما تشانينغ فراي 21 نقطة مع 10 متابعات.

وافتقد كليفلاند نجمه كيفن لوف الذي سيغيب ستة اسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى.

وخضع لوف (28 عاما) لفحص بالاشعة الاحد بعد شعوره باوجاع في مفصل ركبته خلال المباراة التي فاز بها فريقه السبت على دنفر ناغتس 125-109، ثم اكد كليفلاند الثلاثاء ان لاعبه خضع لعملية جراحية.

ويشكل لوف ركيزة اساسية في الفريق الى جانب ليبرون جيمس وكايري ايرفينغ، وسجل هذا الموسم معدل 20 نقطة مع 11,1 متابعة و1,9 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

الفوز هو الثامن والثلاثون لكليفلاند متصدر ترتيب المنطقة الشرقية في 54 مباراة، والسادس في مبارياته السبع الاخيرة.

وكان كليفلاند توج بطلا في الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه.

وجاء فوز حامل اللقب برغم تألق نجم مينيسوتا تمبروولفز الكندي اندرو ويغينز بتسجيله 41 نقطة. واضاف كارل-انطوني تاونز 25 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الثاني لكليفلاند على مينيسوتا في غضون اسبوعين، بعد ان تغلب عليه 125-97 في الاول من شباط/فبراير الحالي.

وفي مباراتين اخريين، فاز ساكرامنتو كينغز على لوس انجليس ليكرز 97-96، وشيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 105-94.