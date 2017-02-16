إنقاذ المدينة الرياضية..

قرر وزير الشباب والرياضة الوزير محمد فنيش تخصيص ميزانية من الوزارة من أجل صيانة ملعب المدينة الرياضية في بيروت تمهيداً لاستقبال مباريات منتخب لبنان لكرة القدم في نهاية شهر آذار/ مارس المقبل.

وبعد اجتماعه مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم، قرر الوزير فنيش صرف مبلغ 450 مليون ليرة صيانة الملعب و21 مليوناً لشراء نايلون خاص لتغطية العشب.

كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين ادارة الملعب والاتحاد والوزارة تضم رئيس مجلس ادارة المدينة الرياضية رياض الشيخة ورئيس لجنة الملاعب في الاتحاد السيد موسى مكي ورئيس مصلحة الرياضة في الوزارة محمد عويدات ومستشار الوزير علي فواز وموفد الوزارة حيدر قليط، مهمتها الإشراف على التنفيذ ومتابعة الاعمال، بالإضافة إلى انتداب موظف دائم من الوزارة الى المدينة الرياضية.

تكريم للجامعة الإسلامية..

أقام القسم الرياضي في الجامعة الإسلامية في لبنان، عشاء تكريميا على شرف رجل الأعمال المغترب بلال كنعان في مطعم «بريدج» برعاية وحضور رئيسة الجامعة الدكتورة دينا المولى، إلى مدير العلاقات العامة الدكتور هشام الحسيني، مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، رئيس المحكمة الجعفرية القاضي الشيخ محمد كنعان، مدير عام مجلس الجنوب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، القاضي محمد بدران، وعدد من كبار الضباط من مختلف الأجهزة الأمنية، وعدد من رجال الأعمال والصحافة.

النشيد الوطني افتتاحاً، ثم كلمة ترحيبية من رئيس قسم الأنشطة الرياضية في الجامعة المهندس زكريا شرارة الذي قدم للمحتفى به الذي ألقى كلمة شكر فيها الجامعة الإسلامية بشخص رئيستها الدكتور المولى وتعهد بتكفل الفريق الرياضي للجامعة المشارك ببطولة العالم للجامعات المقرر إقامتها في صربيا خلال أيار المقبل، بدورها شكرت الدكتورة المولى، كنعان على مبادرته الكريمة «وهو الذي عرض خدماته من أجل دعم الفريق»، متمنية له النجاح والازدهار في أعماله خارج الوطن.

نونيماخر أنهى محاضراته..

غادر لبنان عبر طريق مطار رفيق الحريري الدولي عائداً الى ألمانيا رئيس الاتحاد العالمي للكيك بوكسينغ WKU كلاوس نونيماخر بعد أن أمضى ثلاثة أيام في ربوع لبنان بضيافة الاتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ، أعطى خلالها دورة تدريبية خاصة للمدربين وحملة الأحزمة السوداء، في قاعة الاتحاد في المدينة الرياضية، شارك فيها 65 مشاركا ومشاركة بحضور ومشاركة رئيس الاتحاد اللبناني عبد الرحمن الريس واعضاء الهيئة الإدارية محمد خليل زهره، فادي بوزكي، بسام الجمل، محمد ناصر مبيض، فادي بونادر، علي إشلان، حسن خير الدين.

لقب باليد للصلاحية..

برعاية وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم العالي اختتمت بطولة مدارس بيروت لكرة اليد للإناث على ملعب نادي الصداقة، وفاز بالمركز الأول فريق ثانوية الصلاحية الأيوبية التابعة لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية عن فئة مواليد 1999-2000 وفئة مواليد2001-2002.

وفي ختام الدورة تسلم أعضاء الفريقين الكؤوس والميداليات الذهبية من قبل رئيسة وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الوزارة هيام شحادة.

ميني فوتبول كشفي..

أقامت مفوضية بيروت في جمعية كشافة المشاريع دورة رياضية في الميني فوتبول لمرحلة الكشافة شارك فيها نحو 80 مشاركا ومنظما وفاز فوج الشويفات الرياضي بالمركز الأول محرزًا الكأس والميداليات الذهبية، وتخلل الدورة كلمة تناولت «أهمية التنشئة الرياضية للأفراد وتأثيرها المفيد على صحة الشباب واغتنام أوقاتهم بالنافع والمفيد».

مؤتمر أندية السيارات..

افتتح قبل ظهر الخميس المؤتمر السنوي الرابع لأندية السيارات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يستضيفه النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)في مقره بالكسليك على مدى يومين. وحضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الـ«فيا» الفرنسي جان تود ونائباه القطري ناصر خليفة العطية والبريطاني غراهام ستوكر وعدد من أركان الاتحاد الدولي، رئيس النادي المضيف الشيخ فؤاد الخازن، امين عام النادي المضيف كميل اده، امين المال المحامي جيلبير مسيحي، منسق الاتحاد الدولي للسيارات(فيا) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عماد لحود، مدير عام النادي شربل جرجس، مدير لجنة رياضة السيارات في النادي سليمان خطار واعضاء اللجنة، رئيس مصلحة السيارات في النادي كابي كريكر.

كما حضر مندوبو عشرين دولة وهي اضافة الى لبنان كل من الجزائر والبحرين وقبرص ومصر وايران والاردن والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس والامارات العربية المتحدة واليمن اضافة الى رجال الصحافة والاعلام.

بطولة جونيه بالساندا..

بالتعاون مع بلدية جونيه، نظّم الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو بطولة جونيه الاولى للمحترفين بأسلوب القتال الحر (ساندا) في الباحة الداخلية للبلدية بحضور سفير الصين في لبنان وانغ كاي جيان، الرائد جورج حنا ممثلاً مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، نائب رئيس بلدية جونية المحامي روجيه عضيمي ممثلاً رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح ورئيس بلدية جونية الشيخ جوان حبيش، نائب رئيس اللجنة الاولمبية المحامي فرنسوا سعاده، المحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامه، الرئيس الفخري للاتحاد انطوان الزايك، اعضاء المجلس البلدي لجونية روي الهوا، رمزي الاشقر، سيلفيو شيحا، سامي برجي، رولان شهوان، رئيس الاتحادين العربي واللبناني للمواي تاي الماستر سامي قبلاوي ونائبه فادي الحلبي، رئيس نادي الهلال – طرابلس ونائب رئيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المحترفة(أم أم آي) هلال نشار، مدرب منتخب الامن العام للفنون القتالية النقيب ديمتري صقر ونائب رئيس «منظمة فينيكس» لؤي قبلاوي، مسؤولو اتحادات واندية ,رجال الصحافة والاعلام وعدد كبير من هواة الألعاب القتالية.

وهنا النتائج:

– فاز جان بيار غصن (الشبيبة) على سمير الزيني ( الهلال )

– فاز سهيب الحسن (الأمن العام) على علي عياش (الشبيبة)

– فاز كريستيان الحاج (الجمهور) على حسن جون (الشيبية)

– فاز ايلي بو جبرايل (الأمن الداخلي) على ربيع عقيقي (المركزية)

– فاز بشير يمين (الشبيبة) على محمد جويدي (الامن العام)

– فاز فرنسوا الراسي (بل اوريزون) على جان بيار سعد (اللويزة)

– فاز بهزاد كرم (الانطونية) على ايلي منصور (الشاولين)

– فاز طوني متى (الشبيبة) على شادي نصرالله (الأمن العام)

– فاز ميشال زمار (الانطونية) على محمد ملحم (الأمن العام)

– فازت برباره الراسي (بل اوريزون) على دينا دياب (الأمن العام).