اتهامات وتلاعب!!..

نقل عن رئيس نادي السلام زغرتا الأب اسطفان فرنجية، تشكيكه بوجود تلاعب، بنتائج مباريات الدوري الكروي، وبأن هناك أموراً تؤكد ذلك، وبان لقانون يعاقب الفريق الذي لا يلعب أمام خصمه بكامل قوته متسائلاً: «ماذا يعني خوض الصفاء مباراته بمواجهة الإخاء الأهلي بغياب أجنبيين.. ففي حال خاض السلام زغرتا مباراته أمام طرابلس مثلاً بغياب الأجانب.. فماذا يعني ذلك؟».

تطورات بالشانفيل..

يبدو انّ الوضع في نادي الشانفيل وصل الى حدّ لا رجعة فيه إذ اكدت مصادر واسعة الاطلاع انّ رئيس النادي إيلي حرفوش قدّم إستقالته، بسبب ما قيل عن عدم قدرة الإدارة الحالية، على اتخاذ القرارات، ونقل عن لسان حرفوش، قوله في أنّ القرار موجود فعلاً خارج اللجنة الإدارية، ويأتي هذا التطور، متزامناً ونتائج الفريق السيئة ورأي اكثرية الاعضاء بوجوب إقالة المدرب غسان سركيس.

هجوم ثم تراجع!!..

هاجم هدّاف فريق «المتحد»، اللاعب الاميركي ديواريك سبينسر، الحكام اللبنانيين عقب المباراة التي جمعت فريقه بهومنتمن على ارض الاخير، وانتهت بفوز اصحاب الارض 86-72، ويبدو بانّ سبينسر، لم يرق له بأن يسدّد فريقه مرتين فقط، من خط الرميات الحرّة ليستخدم فايسبوك لشن هجوم لاذع على الحكام اللبنانيين قبل ان يحذفه لاحقاً ربما خشية ان يعرضه الامر عرّضه للإيقاف.