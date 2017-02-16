دي ماريا يهدد برشلونة مجدداً!..

حرص الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا على تسديد خمس ركلات ثابته في تدريبات باريس سان جيرمان الخميس بنفس الطريقة التي سدد بها أمام برشلونة للتأكيد على أن ما فعله ليلة الثلاثاء الماضي لم يكن محض صدفة.

وسجل أنخل دي ماريا من ركلة حرة مباشرة في الدقائق الأولى من مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع.

وذهبت تسديدة لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق بالقدم اليسرى مقوسة على أقصى يسار الحارس الدولي الألماني تير شتيغن، قبل أن تلمس رأس أحد لاعبي الحائط البشري لبرشلونة.

ونشر أنخل دي ماريا فيديو لنفسه عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي وهو يسجل خمس ركلات ثابتة من نفس الزاوية التي سدد منها أمام برشلونة دون أن تلمس الكرة الحائط الافتراضي ودون أن تنحرف الكرة عن مسارها ولو مرة واحدة، في تأكيد منه على أنه مختص في مثل هذه التسديدات.

واعتبر نقاد، ان هذا الفيديو تعمد دي ماريا نشره عبر حسابه، ليوجه من خلاله رسالة تهديد للفريق الكاتالوني، ان باستطاعته تكرار ما فعله في حديقة الأمراء، وذلك قبل مباراة الاياب بكامب نو في 8 آذار/ مارس المقبل.

وكان أول هدف يسجله أنخل دي ماريا نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، في مسيرته مع مانشستر يونايتد جاء عن طريق ركلة حرة مباشرة أمام كوينز بارك رينجرز يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2014.