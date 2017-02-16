فضيحة باريس تهدِّد برشلونة..

بات نادي برشلونة الإسباني مهددًا بخسائر مالية ضخمة، في حالة وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة المذلة أمام مضيفه باريس سان جيرمان برباعية نظيفة ذهابًا لثلاثاء.

وحصرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية الخسائر المالية للبارسا في حالة عدم تعويض هذه الهزيمة الثقيلة، بأنها ستعادل 10 مليون يورو، حيث سيفقد النادي الإسباني 6.5 مليون يورو، قيمة جائزة الاتحاد الأوروبي للفرق المتأهلة لدور الثمانية، كما سيفقد البارسا ما يقرب من 3 مليون يورو أخرى، نظير عوائد البث التليفزيوني وبيع تذاكر المباريات.

ولفتت أن برشلونة نجح العام الماضي في سد العجز بالميزانية الخاصة به، بفضل تأهله لدور الثمانية، قبل أن يودع دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد، حيث حقق دخلاً قيمته 695 مليون يورو، مقابل 663 مليون يورو نفقات، ليحقق صافي ربح 21 مليون يورو، كما ذكرت الصحيفة أيضاً أن برشلونة جنى 56.5 مليون يورو نظير مشاركته في التشامبيونزليغ، كما حقق أرباح عديدة بفضل تأهله للدور قبل النهائي ست أعوام متتالية خلال الفترة من 2008 إلى 2013.

هل راموس مصاب فعلاً؟!..

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية إن قلب دفاع ريال مدريد سيرجيو راموس سيخضع خلال الأيام القادمة لفحوصات طبية للكشف عن مدى خطورة إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة نابولي.

وأكد المُدرب زين الدين زيدان بدوره إن تبديل راموس كان بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها لكنّه اعترف بتعرضه لضربة، بينما قالت صحيفة ماركا إن صاحب الـ 30 عامًا سيخضع لفحوصات طبية قبل نهاية الأسبوع لمعرفة إمكانية مُشاركته في لقاء إسبانيول.

رونالدو الى التمثيل..

كشف المخرج التركي أيوب ديرليك لصحيفة «يني شفق» التركية تفاصيل مسلسل جديد يروي معاناة إحدى الأسر السورية النازحة بسبب الحرب، وذلك بمشاركة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والممثلة العالمية أنجلينا جولي ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وفي التفاصيل، سيتم تصوير مسلسل «جسر الحياة» في جنوب تركيا من بطولة نانسي وأنجلينا ورونالدو، بالإضافة إلى نجوم آخرين لم يذكرهم حتى الآن، على أن يتم عرضه في الوقت نفسه في تركيا وأميركا اللاتينية ودول من الشرق الأوسط.