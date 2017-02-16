وصول وفد تزلج العمق إلى سابورو..

بعد وصوله يوم الثلاثاء في 14 شباط 2017 الى مدينة سابورو اليابانية لعقد اجتماعات تتعلق بالبعثة اللبنانية حول تثبيت المشاركات وتحديد مواعيد التمارين وتأمين الاقامة والمواصلات وكافة الامور التنظيمية والتقنيّة استقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية رئيس البعثة جورج زيدان الخميس وفد التزلج الخاص بسباق العمق cross country والتعرج اللوحي snowboard القادم من بيروت وعقد معهم اجتماع تمهيدي تم في خلاله توزيع بطاقات اللاعبين وتأكيد المسابقات والتمارين ومن ثمّ استلام الغرف من الجهات المختصة.

وكان رئيس البعثة على تواصل مع إدارية البعثة في لبنان الانسة دينا نصر التي تغادر إلى سابورو خلال الساعات المقبلة للالتحاق بالبعثة.

هذا وستبدأ تمارين الفرق المشاركة بالدورة ابتداء من يوم الجمعة مع الإشارة إلى أنّ البعثة اللبنانية سوف تشارك يوم السبت المقبل في احتفال رفع العلم اللبناني في مدينة سابورو.

في هذا الوقت بقي رئيس البعثة على تواصل مع رئيس وأمين عام اللجنة الاولمبية اللبنانية حيث وضعهما في أجواء الترتيبات المتعلقة بالبعثة.