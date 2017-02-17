المطاردة تتواصل بين العهد والنجمة وأندية الشمال تقدر دور الاتحاد..

حقق فريق العهد المتصدر فوزاً هزيلاً على الاجتماعي الأخير، الا انه كان كافياً لتأكيد احكام قبضته القوية على قمة ترتيب الدوري اللبناني لكرة القدم بجولته السابعة عشرة،حيث ظل مرتاحاً بفارق خمس نقاط عن اقرب ملاحقيه النجمة بطل كأس لبنان الذي حقق بدوره فوزاً مماثلاً على التضامن الصوري.

ففي ملعب بحمدون، حقق العهد الأهم وهو اقتناص الفوز باقل مجهود ممكن وبهدف نظيف سجله السنغالي إبنو با في الدقيقة 37 من عمر المواجهة.

وقد تكون للمدير الفني للعهد باسم مرمر مبرراته بعدم اللعب بكل قوة فريقه حيث تنتظره مباراة صعبة امام التضامن في صور يوم الثلاثاء المقبل، ففي حال فوزه بها سيبتعد بالصدارة بفارق لافت، اذ سيبلغ 8 نقاط قبل 5 مراحل على انتهاء الدوري.

وبفوزه على الاجتماعي رفع العهد رصيده الى 36 نقطة، وبقي رصيد الفريق الطرابلسي 8 نقاط في قاع الترتيب.

ومن ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طرابلس، عاد النجمة بالنقاط الثلاث امام ضيفه التضامن الصوري بفوزه بهدف نظيف سجله هدافه أكرم مغربي الذي عاد الى صدارة لائحة الهدافين، مناصفة مع البرتغالي اليو مرتينيز برصيد 10 أهداف لكل منهما.

النجمة رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني فيما بقي رصيد التضامن صور 20 نقطة في المركز الثامن.

وغلب الحذر على اداء النجماويين بشكل واضح، حيث تنتظر الفريق مواجهة صعبة امام الوحدات الأردني في عمان الثلاثاء المقبل بكأس الاتحاد الآسيوي، واستطاع رغم ذلك من افتتاح التسجيل بركلة جزاء احتيبها الحكم بعدما عرقل مدافع التضامن كاظم عطية السوري عبد الرزاق الحسين، فنجح أكرم مغربي في ترجمتها بنجاح إلى الشباك في الدقيقة 48.

وتخلى النجمة عن حذره بعد الهدف محاولاً زيادة غلته، وخاصة بعدما لمس من الصوريين رغبة لافتة بعدم الخروج خاسرين من اللقاء، الا ان أياً من فرص الفريقين التالية عرفت طريق المرمى.

وتتجه الأنظار، نحو مباراة قوية تجمع الأنصار الثالث (28 نقطة) ومضيفه الراسينغ السابع (21) في ارض ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمدينة صيدا السبت (15:30)، ويتطلع حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة لمتابعة صحوته بقيادة مدربه سامي الشوم ومحاولة الاقتراب مجدداً من المتصدر، لكن مهمته لن تكون سهلة ضد الراسينغ بقيادة المدرب موسى حجيج، الذي يستعيد جهود لاعبيه الدولي غازي حنيني وهداف الفريق محمد جعفر.

ويأمل السلام زغرتا الخامس (27) في استعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف جاره طرابلس العاشر (16) يوم السبت ايضاً (14:15).

وكان السلام سقط امام الاخاء الأهلي، إلا ان تداعيات المباراة كانت قوية إذ هدد النادي الشمالي بتعليق مشاركته في البطولة بسبب الاداء التحكيمي حيث حمله مسؤولية الهزيمة وابتعاد الفريق عن المنافسة “خدمة لأندية أخرى” حسبما اشار.

وتختتم المرحلة الأحد (14:15) بلقاء النبي شيت السادس (25) مع ضيفه شباب الساحل الحادي عشر قبل الأخير (13).

أندية الشمال..

هذا وعقدت اللجنة التنفيذية بالإتحاد اللبناني للعبة، إجتماعاً مع أندية طرابلس والسلام زغرتا والإجتماعي الجمعة، برئاسة رئيسها المهندس هاشم حيدر وحضور الأمين العام جهاد الشحف، واعضاء اللجنة التنفيذية أحمد قمر الدين وعصام الصايغ ومحمود الربعة ومازن قبيسي وموسى مكي وسيمون الدويهي، وحضر من أندية الشمال رئيس السلام الأب اسطفان فرنجية وأمينا سر كل من طرابلس سليم ميقاتي والإجتماعي محمد النابلسي.

وشكر فرنجية الإتحاد على سرعة تلبية طلب الأندية بالإجتماع لشرح ملابسات الأمور التي أدت إلى تعليق مشاركتها بالدوري. وأقر ممثلو الأندية بإحترامهم القرارات الصادرة عن الإتحاد، وأكدوا على ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من يسيء إلى اللعبة وكل من يتصرف بشكل غير لائق بالملاعب.

بعدها شكر المهندس حيدر ممثلي الأندية على حضورهم وعلى حرصهم على مصلحة اللعبة، وتم وضع عدد من النقاط التي سوف يباشر الإتحاد في تنفيذها تباعاً لما فيه مصلحة اللعبة.

تغطية: طارق معطي وطارق برجاوي، تصوير: طلال سلمان.