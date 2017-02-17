انطلاقة مثالية للرياضي والحكمة بدبي والشانفيل يشعل بطولة لبنان..

حقق فريق الرياضي بيروت (بطل لبنان) فوزاً كبيراً على المنتخب المصري بفارق 16 نقطة (85-69)، في اليوم الأول لدورة دبي الدولية الـ28 لكرة السلة، والتي تقام في صالة مكثوم بن محمد آل مكثوم في قاعة النادي الأهلي.

وسجل للرياضي النيجيري الادي امينو 20 نقطة و8 متابعات، وأضاف برانكو 12 نقطة و4 تمريرات حاسمة، فيما سجل جان عبدالنور العائد من الإصابة وامير سعود 11 نقطة لكل منهما، وإسماعيل احمد 10 نقاط و3 متابعات و3 تمريرات حاسمة، واكتفى كين براون بـ9 نقاط و4 تمريرات حاسمة.

وكان الحكمة فاز في افتتاح البطولة على فريق الجاليات الأميركية “بول ابوف اول” بنتيجة 99-69، حيث انتهت الارباع لمصلحة الفائز كالتالي: (26-18) و(21-16) و(20-16) و(31-19).

وسجل ستوغلين 30 نقطة للحكمة وتود اوبراين 11 نقطة، ومن الفريق الآخر برز لاعبه عامر الستي (18 نقطة).

ويلعب الرياضي مباراته الثانية عند الساعة 17:00 من بعد ظهر السبت ضد مواطنه هومنتمن، فيما يرتاح الحكمة، اما الأحد فسيلعب هومنتمن مع فريق الجاليات الأميركية (15:00)، والرياضي بمواجهة سلا المغربي (17:00)، والحكمة مع مايتي سبورت الفليبيني (19:00).

بطولة لبنان..

أشعل الشانفيل معركة المراكز المؤهلة الى الدور الثاني من بطولة لبنان لكرة السلة بفوزه على التضامن بنتيجة 116-106 بالمرحلة الثالثة إياباً وذلك على ملعبه بديك المحدي.

وتألق بالفريق آلمتني ثنائي الإرتكاز باسل بوجي وداريان تاونز والذي ظهر التركيز عليهما من جانب المدرب سركيس. سجّل صانع الالعاب الاميركي باتريك رامبيرت 30 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة واضاف اليه مواطنه داريان تاونز 27 نقطة مع 17 متابعة وبراندون توماس 22 نقطة مع 8 متابعات، بينما قدّم باسل بوجي افضل مبارياته هذا الموسم مع 19 نقطة، 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

ومن جانب التضامن، احرز موريس كيمب 32 نقطة مع 9 متابعات واضاف اليه ارفين موريس 29 نقطة مع 7 متابعات وعلي فخر الدين 17 نقطة ومالكوم ريهيت 16 نقطة فيما احرز صانع الالعاب الشاب جاد خليل 10 تمريرات حاسمة مع 8 نقاط.

وتنطلق السبت المرحلة الرابعة اياباً، فيلتقي هوبس مع الاتحاد ميروبا بملعب الرئيس فؤاد شهاب، والأحد يستضيف المتحد نظيره الشانفيل، وتنطلق المباراتان عند الخامسة مساء.

واصبح الترتيب على الشكل الآتي:

1- هومنتمن 11 إنتصارات وخسارة واحدة

2- بيبلوس 9 إنتصارات و3 هزائم

3- الرياضي 8 إنتصارات و4 هزائم

4- المتحد 6 إنتصارات و6 هزائم

5- اللويزة 6 إنتصارات و6 هزائم

6- التضامن 5 إنتصارات و7 هزائم

7- الحكمة 4 إنتصارات و8 هزائم

8- الشانفيل 4 إنتصارات و8 هزائم

9- ميروبا 3 إنتصارات و9 هزائم

10- هوبس إنتصاران و10 هزائم.