بماذا هدد مهاجم نابولي لاعبي ريال مدريد؟..

أكد مهاجم نابولي، الإيطالي لورينزو إنسيني بإن فريقه لم يستسلم للخروج من دوري أبطال أوروبا حتى الآن رغم الخسارة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال إنسيني في تصريحات صحفية “الخسارة بثلاثة أهداف لهدف تجعلنا على آمل في قلب النتيجة في مباراة الإياب، في ذلك الوقت ستشاهدون ماذا سيحدث“.

وأضاف اللاعب الذي سجل هدف نابولي الوحيد في الذهاب “نشعر بالآسف لعدم قدرتنا على الحفاظ على التقدم في مباراة الذهاب، لكني أكرر بأني متفائل بفرصنا في التأهل إلى ربع النهائي“.

وختم لاعب نابولي حديثه بتوجيه رسالة إلى ريال مدريد، جاء فيها “نابولي سيدهش الجميع وسنجد أنفسنا مرة أخرى، الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد تعطي إطمئناناً وهمياً لريال مدريد“.

ويلعب نابولي أمام ريال مدريد في الثامن من آذار/ مارس القادم ضمن مباراة الإياب المقامة على ملعب سان سيرو والفوز بثنائية نظيفة أو بفارق ثلاثة أهداف في حال سجل ريال مدريد هدفين يمنحان الفريق الإيطالي التأهل.