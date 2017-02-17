كيف سيؤدي خروج انريكي من “شباك” برشلونة لاعادة سانشيز من بابه؟..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية إدارة نادي برشلونة في استعادة مهاجم الفريق السابق ونجم آرسنال الحالي، التشيلي أليكسس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المتوقع أن يتخلى برشلونة عن مدربه الإسباني لويس إنريكي والاستعانة بالأرجنتيني ومدرب إشبيلية خورخي سامباولي في نهاية الموسم الحالي.

وتقترب نهاية إنريكي مع برشلونة بعد الخسارة الكارثية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والاقتراب من وداع البطولة مبكراً، وفي نفس الوقت الابتعاد عن صدارة الدوري الإسباني، وتدني مستوى ونتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

وبحسب موقع “دون بالون” االإسباني فإن برشلونة يريد التعاقد مع سانشيز في الصيف المقبل في حال توصل لاتفاق مع سامباولي لخلافة إنريكي، حيث أن اللاعب التشيلي يعتبر الهدف الأول للمدرب الأرجنتيني في حال انتقل إلى ملعب كامب نو.

وكان برشلونة تخلى عن أليكسس سانشيز في صيف عام 2014 مقابل 40 مليون يورو بعد التعاقد مع لويس سواريز، إلا أن اللاعب التشيلي ينتهي عقده مع آرسنال في عام 2018 ويبدو أنه لا يريد التجديد.