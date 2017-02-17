لماذا اعتذر الفنان محمد هنيدي من حسام غالي؟..

نشر الفنان محمد هنيدى، تعليقًا عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن ركلة الجزاء التى أهدرها حسام غالى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، خلال مباراة السوبر التى جمعت فريقي الأهلى والزمالك.

وتراجع محمد هنيدي عن سخريته، حيث كتب: “بسخر إيه بس هو فيه فى جمال الكابيتانو.. حسام حبيبى”.

يشار إلى أن محمد هنيدى استخدم لقطة من فيلمه “جاءنا البيان التالى” للتعليق على ضربة الجزاء المهدرة من قبل الكابتن حسام غالى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، قائلا: “كان معكم نادر سيف الدين من أمام كورة حسام غالى”.