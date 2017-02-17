لماذا لجأ برشلونة الى المحكمة الدولية؟!..

أعلن نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم الجمعة أنه سيتقدم بطلب استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد عقوبة إيقاف نجمه الأوروغوياني لويس سواريز.

ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الاسباني للعبة، الطلب المقدم من برشلونة وأيدت إيقاف اللاعب لمباراتين، بعد طرده لحصوله على إنذارين خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك أسبانيا.

ويعتمد برشلونة في طلب الاستئناف على التشكيك في قرار الحكم المثير للجدل بمنح سواريز الإنذار الثاني بداعي تدخله “بتهور” مع لاعب منافس.

ويتطلع برشلونة الى رفع الإيقاف عن مهاجمه الأوروغوياني أملا في مشاركته بنهائي بطولة الكأس المقرر أمام ديبورتيفو ألافيس في 27 أيار/مايو المقبل.