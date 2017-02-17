ما هي الضربة الموجعة التي تلقاها ريال مدريد؟..

تلقى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ضربة موجعة قبل مواجهة إسبانيول مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن راموس لن يتواجد مع صفوف الملكي، بداعي الإصابة، حيث غاب عن مران الفريق الجمعة.

وتعرض راموس لإصابة في الفخذ، خلال مواجهة نابولي الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، حيث غادر اللقاء في الدقيقة 70 لعدم قدرته على استكمال المباراة، التي فاز بها الميرنغي بنتيجة (3-1).

وأشارت الصحيفة، إلى تواجد الويلزي غاريث بيل في المران، وظهوره بشكل جيد، واحتمالية الدفع به في المباراة، ولو لدقائق معدودة.

واستدعى زيدان، نجله إنزو خلال مران الجمعة، واستمر غياب دانيلو وفابيو كوينتراو بداعي الإصابة.