ما هي المفاجأة التي يخبئها ميسي؟..

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحضر لمفاجأة تتمثل بالاتفاق مع صديقته على القيام بحفلي زفاف لهما هذا الصيف، حتى يتمكن جميع الأصدقاء من التواجد في هذه اللحظات المميزة.

وسيكون حفل الزفاف الأول في الأرجنتين بتاريخ 24 حزيران/ يونيو، الذي يوافق عيد ميلاد ميسي، حيث يحضر الأصدقاء وأفراد العائلة القادرين على التواجد في هذا الاحتفال بأمريكا الجنوبية، وتحديدا في مسقط رأس هداف برشلونة الإسباني.

أما الحفل الثاني فسيكون في برشلونة، على أن يتحدد تاريخه لاحقا، ليتمكن الأصدقاء على التواجد في الزفاف إذا أعاقتهم الظروف على السفر إلى الأرجنتين.

واستغل ميسي عدم ارتباطه بأي أحداث كروية في صيف عام 2017، لإتمام زواجه الرسمي على أنتونيلا روكوزو، الذي يرتبط بها منذ سنوات طويلة، ولديهما طفلين تياغو وماثيو.