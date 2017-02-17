هل بيع نادي ميلان الايطالي بكامله للصين؟!..

أعلن التلفزيون الصيني بشكل غير مباشر عن انتقال أسهم نادي إي سي ميلان الإيطالي إلى المجموعة الصينية “سينو إوروبا“.

ونشر التلفزيون الصيني الحكومي “سي سي تي في 5″ خبراً شكر به المالك الإيطالي ورئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني على وجوده في ميلان لمدة 31 عاماً“.

وأضاف التلفزيون الصيني بحسب ما نشرت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” أن بيرلسكوني سيبيع نسبة 99.9% من أسهم النادي بشكلٍ رسمي، مما ينفي وجود نية حول الإبقاء على ملكيته.

وتشير التقارير إلى أن الثالث من آذار/ مارس المقبل هو موعد الإعلان الرسمي عن انتقال ملكية ميلان إلى المجموعة الصينية بعد أن تدفع مبلغ 320 مليون يورو وهو المبلغ المتبقي حتى الآن.

وكانت سينو أوروبا دفعت 200 مليون يورو في الأشهر الماضية مع بقاء 320 مليون يورو ستدفع في الأيام القادمة، بينما سيتم تخصيص 220 مليون يورو لسداد الديون.