هل يستفز مدرب الانصار السابق جمهور النجمة؟..

أكد العراقي عدنان حمد، المدير الفني للوحدات الأردني، بأن فريقه بتشكيلته الحالية مؤهل ليتوج جهوده بالتتويج بلقب كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأطلق حمد هذه التصريحات، عشية مواجهة فريقه للنجمة اللبناني الثلاثاء المقبل بالعاصمة الاردنية عمان ضمن البطولة الآسيوية، ما يشكل استفزازاً للنجماويين، خاصة ان هذا الكلام صادر عن المدرب الذي سبق ودرب الانصار الغريم التقليدي للنجمة، وقاده لإحراز لقب الدوري موسم 2005-2006.

وحول مباراة النجمة الثلاثاء المقبل، قال حمد ان فريق النجمة “يعد أحد أقطاب الكرة اللبنانية، وهو فريق جيد ويمتلك عناصر بارزة، أعتقد أن من يريد المنافسة على اللقب عليه أن يحترم جميع الفرق”.

وقال حمد في حوار مع موقع “كووورة”، إن ضغط المباريات التي خاضها الوحدات طيلة الفترة الماضية أثرت بشكل سلبي على الأداء والنتائج في بعض المواجهات.

ولفت إلى أن الكرة الأردنية تستحق مقعد ثابت بدوري أبطال آسيا، لكن ذلك لا يعني بأنها تمتلك قدرة المنافسة على اللقب، في ظل الفوارق في الإمكانات المالية تحديداً.

ويشار بان الوحدات كان مرشحاً للعب بدوري ابطال اسيا، لكنه خسر نصف المقعد المخصص لكرة القدم الاردنية، بعد خسارته امام الوحدة الإماراتي بثلاثية نظيفة في ابوظبي.