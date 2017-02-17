NBA: فوز صعب لبولز على سلتيكس..

قاد جيمي بتلر فريقه شيكاغو بولز، للفوز على ضيفه بوسطن سلتيكس 104-103، بتسجيله 29 نقطة، و7 تمريرات حاسمة وذلك بعد تألقه في الثواني الأخيرة بمنافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل بوبي بورتيس أفضل رقم له بالموسم، حيث أحرز 19 نقطة لشيكاغو بولز، كما سجل روبين لوبيز 15 نقطة وثماني متابعات، وتاج جيبسون 12 نقطة وتسع متابعات، ليحقق الفريق الانتصار الثامن والعشرين له هذا الموسم مقابل 29 هزيمة.

وتألق ايسايا توماس في صفوف سلتيكس حيث أحرز للفريق 29 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، كما أحرز كيلي أولينيك 17 نقطة وتيري روزير 11 نقطة، لكن الفريق مني بالهزيمة العشرين له هذا الموسم مقابل 37 انتصارا.

وفي مباراة ثانية، رفع واشنطن ويزاردز عدد انتصاراته إلى 34، مقابل 21 هزيمة، بعدما تغلب على مضيفه إنديانا بيسرز 111-98.

هذا وكشفت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA عن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ في مباراة كل النجوم لموسم 2016/2017، والتي ستقام في مدينة نيو أورلينز عند الثالثة ليل الأحد – فجر الاثنين المقبل، وهنا التشكيلة:

فريق الشرق: كيري إيرفينغ (كليفلاند كافالييرز)، ديمار ديروزن (تورونتو رابترز)، ليبرون جيمس (كليفلاند كافالييرز)، جيانيس أنتيتوكونمبو (ميلواكي باكس)، جيمي باتلر (شيكاغو بولز).

فريق الغرب: ستيفن كوري (غولدن ستيت واريرز)، جيمس هاردن (هيوستن روكتس)، غيفين دورانت (غولدن ستيت واريرز)، كواي لينورد (سان أنتونيو سبيرز)، أنتوني ديفيد (نيو أولينز بيليكانز).

ويتضمن جدول فعاليات كل النجوم لهذا العام 2017 الآتي:

نجوم العالم x نجوم أميركا الساعة 4 فجر السبت بتوقيت بيروت.

مسابقة السلام دانك، الثلاثيات، Skills Challenge: الساعة 3 فجر الأحد بتوقيت بيروت.

مباراة نجوم الشرق x نجوم الغرب: الساعة 3 فجر الاثنين بتوقيت بيروت.